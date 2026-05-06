Ula'da Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı

Muğla’nın Ula ilçesinde Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.





Ula Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.



Etkinlikte, çocuklara trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte doğru davranış biçimleri anlatıldı. Eğitimler, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle desteklendi.



Programa Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner de katıldı.



