Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş Haberleri Muş'ta açan ters laleler doğayı süsledi

        Muş'ta doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğayı süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaağaçlı beldesinde ilkbaharın gelmesiyle yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ters laleler açtı.

        Güzel görüntü oluşturan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

        Beldeye giden fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü olan ters laleleri fotoğrafladı.

        Doğaseverlerden Rüveyda Elçek, ters laleleri merak ettiği için bölgeye geldiğini söyledi.

        Laleleri ilk defa gördüğünü belirten Elçek, "Bugün arkadaşlarla ters laleleri görmeye geldik. Açıkçası çok merak ettiğim bir çiçekti. Çok etkilendim. Kokusu da çok güzel. Çok dik bir yokuştan çıktık. Bayağı yorucuydu ama gördüğümüze değdi." dedi.

        Asiye Selim ise "Bugün ters laleler olarak da bilinen 'ağlayan gelinleri' görmeye geldik. Rengiyle, kokusuyla harika bir görünüşü var. Bildiğim kadarıyla 20 günlük ömürleri var. Bunu değerlendirip bahar havasında görmek gerçekten çok güzel oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

