        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Giriş: 22.04.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, oğlu Osman'dan yıllardır haber alamadığını söyledi.

        Teslim olması için oğluna seslenen Yıldız, "Yıllardır gözüm hep senin yolunda. Nerede olursan ol, benim sesimi duyarsan geri dön. Bundan sonra her şey size kalmış. Niye dönmüyorsun? Sizi korkutuyorlar. Gelin teslim olun." dedi.

        Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorsan gel. Siz de teslim olanları örnek alın, gelin teslim olun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Benzer Haberler

        Muş'ta 630 çift devlet desteğiyle yuva kurdu
        Muş'ta 630 çift devlet desteğiyle yuva kurdu
        Muş'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta takla atan aracın sürücüsü yaralandı
        Muş'ta takla atan aracın sürücüsü yaralandı
        Muş'ta akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı
        Muş'ta akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı
        Muş'ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Muş'ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Muş'ta akıl ve zeka oyunları heyecanı
        Muş'ta akıl ve zeka oyunları heyecanı