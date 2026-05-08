        Muş'ta "Okul Sporları Kız-Erkek Ragbi" müsabakaları başladı

        Muş'ta "Okul Sporları Kız-Erkek Ragbi" grup birinciliği müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, şehir stadyumu yanındaki sentetik sahada düzenlenen müsabakalara 13 ilden 530 sporcu katıldı.

        "Yıldızlar ve küçükler" kategorilerinden gerçekleştirilecek müsabakalar 6 gün sürecek.

        Müsabakalarda birinciliği elde edecek takımlar, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sporcuları tebrik ederek, sporun ve rekabetin önemine vurgu yaptı.

        Kılıç, "Muhakkak yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri olacak. Yalnız önemli olan dostluğun, kardeşliğin kazanılmasıdır. Kazasız ve belasız bir şekilde yarışmalarımızı tamamlamak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

