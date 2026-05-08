Muş'ta "Okul Sporları Kız-Erkek Ragbi" müsabakaları başladı
Muş'ta "Okul Sporları Kız-Erkek Ragbi" grup birinciliği müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, şehir stadyumu yanındaki sentetik sahada düzenlenen müsabakalara 13 ilden 530 sporcu katıldı.
"Yıldızlar ve küçükler" kategorilerinden gerçekleştirilecek müsabakalar 6 gün sürecek.
Müsabakalarda birinciliği elde edecek takımlar, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sporcuları tebrik ederek, sporun ve rekabetin önemine vurgu yaptı.
Kılıç, "Muhakkak yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri olacak. Yalnız önemli olan dostluğun, kardeşliğin kazanılmasıdır. Kazasız ve belasız bir şekilde yarışmalarımızı tamamlamak istiyoruz." dedi.
