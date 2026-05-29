Muş'ta su borusu patladı, yolları su bastı
Muş'ta su borusunun patlaması nedeniyle sokakları ve bazı binaların girişlerini su bastı.
Giriş: 29.05.2026 - 10:41
Sunay Mahallesi'nde su borusu henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafik polisleri yolda tedbir aldı.
Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, vatandaşları ekip araçlarıyla karşıdan karşıya geçirdi.
Belediye ekipleri de suyu tahliye ederek, arızayı onardı.
