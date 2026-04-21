        Köylerine 7 yıldır gelen leylekler "Garip" ve "Gurbet"i kamerayla takip ediyorlar

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü sakinleri, elektrik direğindeki yuvaya 7 yıldır gelen "Garip" ve "Gurbet" ismini verdikleri leylekleri kurdukları kamera ile takip ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Köye 2019'da gelerek caminin karşısındaki elektrik direğine yuva yapan iki leylek, kısa sürede yöre halkının sempatisini kazandı.

        "Garip" ve "Gurbet" adını verdikleri misafirlerinin yaşamını daha yakından takip edebilmek için yuvanın karşısındaki cami minaresine muhtarlıkça kamera yerleştiren köylüler, böylece leyleklerin yumurtlama döneminden yavruların ilk uçuşuna kadar tüm süreci yakından takip ediyor.

        Köy muhtarı Minnet Abdioğlu, AA muhabirine, leyleklerin yıllardır köylerinde farklı bir heyecan oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

        Köylülerin iki leyleğe ilgisinden dolayı kamera kurma fikrinin doğduğunu belirten Abdioğlu, şunları kaydetti:

        "2019 yılında leylekler elektrik direği üstüne yuva yapmaya çalıştı. Koydukları çubuklar sürekli düşüyordu. Ben de MEDAŞ ekiplerinden rica ettim, direğin üstüne meyve kasası koyduk. Kasaya yerleşip yuva yaptılar. Her yıl nisan ayında gelip ağustos sonunda yavruları ile ayrılıyorlar. Köyümüzün maskotu oldular. Güvenlik kameramızdan düzenli olarak izliyoruz. Yavruların gelişimleri, beslenmeleri ve uçuşlarını takip edip köy halkını bilgilendiriyoruz. Köylüler de muhtarlığa gelip izliyor, sürekli telefondan kendilerine görüntüleri atıyorum. Hep birlikte leyleklerimize bakıyoruz. Onlar köyümüzün gözdesi. Her yıl özlemle bekliyoruz, geldiklerinde seviniyoruz. Hacı leyleğimiz geldi diye seviniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Leyleğimiz şu anda kuluçkada ve üç yumurtası var."

        - Leylekler köydeki çocukların neşe kaynağı oldu

        Köydeki çocuklardan 7 yaşındaki Gurbet Ferah da leylek ile aynı isme sahip olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Leyleği çok sevdiğini belirten Gurbet, "Ara sıra gidiyor. Her gün geldi mi diye bakıyorum. Bir yere indiğinde takip ediyorum ve ona dokunmak istiyorum." dedi.

        Mehmet Ferah (9) ise "Garip" ve "Gurbet"in ilkbaharda yeniden köylerine gelmesinin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Mehmet, okul çıkışında arkadaşlarıyla gelip leylekleri uzaktan seyretmekten keyif aldıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Benzer Haberler

        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" başladı
        Tavanı çöken fırının enkazı altında kalan kadın öldü
        Köy fırının tavanı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti
        Nevşehir'de mahalle fırınının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın ö...
