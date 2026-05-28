Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı

        Nevşehir'de acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı

        Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki (motorlu hafif hava aracı) pilot ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 00:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı

        Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki (motorlu hafif hava aracı) pilot ve yolcu yaralandı.

        Turistlere yönelik turda kullanılan microlight, Paşabağı mevkisinden kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızası verdi.

        Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan (28) yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Yaralı pilot ve yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

        Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Şen, şöyle konuştu:

        "Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inişini gerçekleştirirken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı."

        Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti

        Benzer Haberler

        Çatı katındaki mutfakta çıkan yangın korkuttu
        Çatı katındaki mutfakta çıkan yangın korkuttu
        Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
        Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
        Nevşehir'de firari hükümlü trafik uygulamasında yakalandı
        Nevşehir'de firari hükümlü trafik uygulamasında yakalandı
        Nevşehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan hastanelere başvurdu
        Nevşehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan hastanelere başvurdu
        Nevşehir'de yaşlı adam banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmakta...
        Nevşehir'de yaşlı adam banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmakta...
        Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurta...
        Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurta...