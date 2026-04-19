Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. L.Y'nin kullandığı 34 GA 640 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar beldesi yakınında yolun dışına savrularak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

