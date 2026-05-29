        Nevşehir Haberleri Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Y.C. yönetimindeki 50 AL 016 plakalı minibüs, Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı'nda, F.A. idaresindeki 50 AFT 710 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Minibüsteki yolculardan M.B. aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

