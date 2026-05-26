Nevşehir'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 26.05.2026 - 17:54
Alınan bilgiye göre, C.P. kullandığı 50 HO 1055 plakalı halk otobüsünü, yolcuları indirdikten sonra 2000 Evler Mahallesi'ndeki bekleme alanına park etti.
Bir süre sonra araçtaki kokuyu fark eden C.P, bagaj kısmından çıkan yangına müdahale etti.
Yangın, çevredekilerin de yardımıyla büyümeden söndürüldü.
