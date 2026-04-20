Nevşehir'de yağmur ve şükür duası yapıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.



Köy muhtarlığınca düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Muhtar Gökay Eryılmaz, yaptığı konuşmada, toprağın yeterli yağış aldığını, ekili arazilerde bereketli bir hasat dönemi beklediklerini belirtti.



Köy halkı, Gülşehir İlçe Müftüsü Bilal Kadı'nın duasına eşlik etti.



Daha sonra katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

