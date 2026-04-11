Emekli işçi üniversite hayaline 62 yaşında kavuştu

HAYATİ AKÇAY - İstanbul'da çalıştığı tekstil firmasından emekli olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen Temel Sönmez, üniversite diploması almak için derslerini aksatmıyor.



Lise eğitiminin ardından çeşitli nedenlerle üniversite hayalini ertelemek zorunda kalan Sönmez, iş hayatına atıldı.



İstanbul'da uzun yıllar çalıştığı tekstil firmasından 2012'de emekliye ayrılan Sönmez, 4 yıl önce memleketi Ordu'ya yerleşti.



Hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen Sönmez, 2 yıl önce girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan yeterli puanı aldı.



Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü'ne kayıt yaptıran 62 yaşındaki Sönmez, ikinci sınıfta eğitimine devam ediyor.



Temel Sönmez, AA muhabirine, üniversite okuma hayalini hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.



Çalışma hayatına erken yaşta atılmak durumunda kaldığını anlatan iki torun sahibi Sönmez, memleketine döndükten sonra da yarım kalan hayalinin peşine düştüğünü belirtti.



Sınavı kazandığını ifade eden Sönmez, yazmaya merakı dolayısıyla Gazetecilik ve Habercilik Bölümü'ne kayıt yaptırdığını dile getirdi.



Çeşitli konulardaki görüşlerini kaleme aldığı bazı yazılarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştığını belirten Sönmez, bölümde kendisini geliştirdiği için mutlu olduğunun altını çizdi.



- "Hep hayalim üniversite diploması sahibi olmaktı"



Sönmez, üniversiteye kayıt yaptırırken yaşından dolayı çekincelerinin olduğunu dile getirerek, hem üniversite yönetiminin hem de sıra arkadaşlarının her konuda destek olduklarını söyledi.



Kendisine her gün "İyi ki üniversite okuyorum." dediğini ifade eden Sönmez, "Öğrenmenin yaşla alakasının olmadığını düşünüyorum. Hep hayalim üniversite diploması sahibi olmaktı. İnşallah bunu gerçekleştireceğim." dedi.



Üniversitede pratiğin dışında teorik açıdan da çok şey öğrendiğini belirten Sönmez, "Özellikle sosyal medyada yazdığımız konuların hukuki açıdan ne gibi sorunlarının olabileceğini burada öğrendim. Birçok konuyu öğrenme fırsatım oldu. İstediğim bölümü okumanın bana çok şey kattığına inanıyorum." diye konuştu.



Sönmez, gençlerle aynı sıraları paylaşmanın kendisini ayrıca memnun ettiğini dile getirerek, "Gençlerle aynı sırada olmak çok güzel duygu. Üniversite sayesinde kendimi tazelemiş oldum. Zaman zaman yaşımı unutarak kendimi genç hissediyorum. Bazen onlara ağabeylik yaptığımı düşünüyorum." dedi.



Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Sönmez, şunları kaydetti:



"Yaş kaç olursa olsun illaki meslek sahibi değil öğrendiğimiz her şeyin hayat boyunca bize katkı sağlayacağını bilerek okumak lazım. Özellikle toplumda insanın kendisini ifade etmesi ve kanıtlaması açısından öğrendiğimiz bilgilerin önemli olduğuna inanıyorum. Okumanın yaşı yok. Vakti olan herkese okumalarını tavsiye ediyorum."



Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü Anıl Kaan Uçar da Temel Sönmez'in örnek öğrenci olduğunu söyledi.



Sönmez'in öğrenme azmi ve çalışkanlığının çok güzel bir başarı örneği olduğunu anlatan Uçar, "Biz, kendisinden çok memnunuz. Bu yıl kendisini mezun edeceğimiz için de ayrıca çok üzgünüz." dedi.

