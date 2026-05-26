Ordu'da yangında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Resul Demir'in cenazesi (17) toprağa verildi. Demir için Karahasan Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

