        Ordu'da yangında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Ordu'da yangında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Resul Demir'in cenazesi (17) toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Demir için Karahasan Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı.


        Lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

