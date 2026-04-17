        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da ileri evre gırtlak kanseri ameliyatı yapıldı

        Ordu'da ileri evre gırtlak kanseri ameliyatı yapıldı

        Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri evre larenks (gırtlak) kanseri ameliyatı gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:07 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde, Eğitim ve İdari Sorumlu Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakuş başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Özyılmaz ve Op. Dr. Mehmet Fatih Çakmak'tan oluşan cerrahi ekip tarafından, ileri evre gırtlak kanseri tanısı alan bir hastaya Ordu'da ilk kez larenjektomi ve boyun diseksiyonu ameliyatının başarıyla uygulandığı belirtildi.

        Larenjektominin, ileri evre gırtlak kanseri vakalarında kanserli dokuların temizlenmesi amacıyla gırtlağın bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması işlemi olduğu aktarılan açıklamada, "Boyun diseksiyonu ise kanser hücrelerinin yayılma riski olan boyun bölgesindeki lenf nodlarının temizlenmesini kapsayan hayati bir cerrahi müdahaledir. Bu operasyonlar, onkolojik cerrahinin en hassas ve teknik beceri gerektiren uygulamaları arasında yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Başarılı geçen operasyonun ardından takibi sorunsuz şekilde tamamlanan hastanın, sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
