Habertürk
Habertürk
        Ordu'da yükümlüler için kültürel gezi düzenlendi

        Ordu'da yükümlüler için kültürel gezi düzenlendi

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik Turizm Haftası dolayısıyla kültürel gezi programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.04.2026 - 16:23
        Ordu'da yükümlüler için kültürel gezi düzenlendi

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik Turizm Haftası dolayısıyla kültürel gezi programı gerçekleştirildi.

        Ordu, Ünye ve Fatsa Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen programda yer alan yükümlüler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

        Programda, Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi, Kahraman Sağra Fındık Müzesi, Taşbaşı Kilisesi ve Gazi İl Halk Kütüphanesi ziyaret edildi.


        Mekanların tarihi, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bilgilendirilen yükümlülerin, program ile toplumsal hayata uyum süreçlerine katkı sunulması, kültürel değerler konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

