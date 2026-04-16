Ordu'da yükümlüler için kültürel gezi düzenlendi

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik Turizm Haftası dolayısıyla kültürel gezi programı gerçekleştirildi.



Ordu, Ünye ve Fatsa Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen programda yer alan yükümlüler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.



Programda, Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi, Kahraman Sağra Fındık Müzesi, Taşbaşı Kilisesi ve Gazi İl Halk Kütüphanesi ziyaret edildi.





Mekanların tarihi, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bilgilendirilen yükümlülerin, program ile toplumsal hayata uyum süreçlerine katkı sunulması, kültürel değerler konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

