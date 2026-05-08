Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı

        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı

        Ordu'da, "suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı

        Ordu'da, "suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

        "Suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 15 ay yürütülen soruşturma süresince örgütün deşifresi için Ordu merkezli 11 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 20 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 13 tüfek, 2 el bombası, 19 tüfek kartuşu, 16 uyuşturucu hap, 2 laptop, 3 kılıç, 116 fişek, çok sayıda doküman ile ülkeye girişi yasak olan piton yılanı ele geçirildi.

        MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda, 51 şüphelinin banka hesabına, 8 taşınmaza, 14 motorlu taşıta el konuldu. Ayrıca 1 şirkete de kayyum atandı.

        Soruşturma süresince gözaltına alınan şüphelilerden 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 42 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama
        Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama
        Ordu'da 3 katlı binada yangın
        Ordu'da 3 katlı binada yangın
        CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi
        CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis için resmi tören
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis için resmi tören
        Bilek güreşi milli sporcuları, Avrupa şampiyonasına odaklandı
        Bilek güreşi milli sporcuları, Avrupa şampiyonasına odaklandı