        Ordu'daki Tikenlice Kaya Mezarları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Ordu'daki Tikenlice Kaya Mezarları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki Tikenlice Kaya Mezarları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Giriş: 20.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2002'de Samsun Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen kaya mezarlarını ziyaret etti.

        Tarihin izlerini taşıyan kıymetli mirasın, Ordu'nun doğa güzelliklerinin yanı sıra köklü tarihiyle de ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Güler, "Her köşesi ayrı bir hikaye barındıran ilimizin bu eşsiz değerlerini korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir." ifadesini kullandı.

        Güler, 15 kaya mezarından oluşan Tikenlice Kaya Mezarlarının, Tikenlice Mahallesi'nin güneyinde "Mağaralar" olarak bilinen bölgede yer aldığını vurgulayarak, "Tek bir kayanın iyi bir işçilikle oyulmasıyla oluşturulan bu mezarlar, tek odalı ve sade görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Ordu'nun kırsalında ulaşım güçleniyor
        Ordu'nun kırsalında ulaşım güçleniyor
        Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
        Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
        Ordu'da kuraklık riskine karşı yeni gölet yapıldı
        Ordu'da kuraklık riskine karşı yeni gölet yapıldı
        Ordu'da özel bireylerin diş problemlerine etkili çözüm
        Ordu'da özel bireylerin diş problemlerine etkili çözüm
        Başkan Güler: "Akören Göleti, bölgenin çekim merkezi olacak"
        Başkan Güler: "Akören Göleti, bölgenin çekim merkezi olacak"