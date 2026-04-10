Trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede ölen astsubayın cenazesi Ordu'da defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı'nın (22) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.



KKTC'de 12 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve dün tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bakıcı'nın cenazesi, Yenikent Mahallesi Camisi'ne getirildi.



İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakıcı'nın cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine, Bakıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile vatandaşlar katıldı.













