Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve bahçeleri su bastı.



Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü Deresi taştı.



Derenin taşması sonucu Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi Mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.



Ev, ahır ve bahçelerin de etkilendiği sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.



Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışma başlattı.



Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, gazetecilere, sağanaktan etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

