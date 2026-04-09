        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'deki selde hayatını kaybeden Hüseyin Kul'un cenazesi defnedildi

        Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kul'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Hüseyin Kul'un cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Kul'un cenazesi, Tozlu köyü mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.


        Cenaze törenine Kul'un ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve vatandaşlar katıldı.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı.


        Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
