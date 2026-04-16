Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri, şehit aileleri ve öğrencilerle çevre temizliği yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yeşilay gönüllüleri, şehit aileleri ve öğrencilerle çevre temizliği yaptı, şehitler adına fidan dikti.



Sülemiş Çamlığı'nda Şehitler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte Yeşilay gönüllüleri, şehit aileleri ve öğrencilerle ormanlık alanda temizlik yaptı.



Bölgedeki atıkları toplayan katılımcılar daha sonra şehitler adına fidan dikerek dua etti.



Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, AA muhabirine, şehit aileleri ve öğrencilerle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



Alandaki çöpleri toplayarak şehitler adına fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Çiğil, bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şube Başkanı Erhan Büyükarslan da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



