        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba, oğlunun çalışkanlığını anlattı

        Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, kaybettiği tek çocuğunun başarılı ve çalışkan olduğunu belirterek, "İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, kaybettiği tek çocuğunun başarılı ve çalışkan olduğunu belirterek, "İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı." dedi.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

        Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

        Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

        Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

        Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün yapılan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi yasa boğan olayda Osmaniye'ye acı haber
        Türkiye'yi yasa boğan olayda Osmaniye'ye acı haber
        Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 firari şüpheli yakaland...
        Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 firari şüpheli yakaland...
        Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de jandarma bir haftada 89 şüpheliyi yakaladı
        Osmaniye'de jandarma bir haftada 89 şüpheliyi yakaladı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı