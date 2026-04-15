Osmaniye'de Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları yapıldı
Osmaniye'de Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup Müsabakaları yapıldı.
Korkut Ata Üniversitesinin yerleşkesinde başlayan müsabakalara 20 ilden 456 sporcu katıldı.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, açılış töreninde yaptığı konuşmada, oryantiringin tabiatla temas kuran, aklı ve bedeni aynı hedefte buluşturan, karar verme kabiliyetini kuvvetlendiren bir spor dalı olduğunu söyledi.
Açılış seremonisinin ardından öğrenciler, müsabakalarda derece elde edebilmek için yarıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.