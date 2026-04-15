Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 15.04.2026 - 10:11
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerdeki 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
