Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

        Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 20:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilerleyen günlerde beklenen yağışlar nedeniyle Aslantaş Barajı'nda işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağının kaydedildiği açıklamada, "Nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde, tarım alanlarında ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Adana Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

