Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 firari şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-14 Nisan'da yapılan uygulamalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek, 150 tüfek fişeği ile 438 sentetik hap ele geçirildi. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

