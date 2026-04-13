Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 13.04.2026 - 21:01 Güncelleme:
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Bayo, Maxim
Gol: Dk. 23 Bayo (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 25 Luis Perez (Gaziantep FK)
