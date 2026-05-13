        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de geriye kayan kamyondan atlayan sürücü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Hasan Ay (55) yönetimindeki 61 K 6360 plakalı kamyon, merkeze bağlı Ekmekçiler Mahallesi'nde geriye kaymaya başladı. Bu sırada kamyondan dışarıya atlayan sürücü, kamyon ile elektrik direği arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

