        Sakarya Haberleri Sakarya Valisi Doğan'dan "Engelliler Haftası" mesajı

        Giriş: 13.05.2026 - 14:52
        Vali Doğan, mesajında, "Türkiye Yüzyılı, büyük hedeflerin yüzyılı olduğu gibi kimseyi dışarıda bırakmayan vicdanın da adıdır. Bu doğrultuda, engelli vatandaşlarımızın aktif olarak hayatın içinde yer aldığı üreten, yön veren ve iz bırakan bireyler olarak varlık gösterdiği toplumsal zemini bir ve beraberce inşa ediyoruz. Eğitimden istihdama, ulaşımdan kamusal hizmetlere, şehirlerin fiziki dokusundan sosyal ve kültürel hayata kadar atılan her adım, erişilebilirliği tercih değil temel ilke haline getirme kararlılığımızın ifadesidir." ifadelerine yer verdi.

        Bu yolculuğun sessiz kahramanlarının engelli bireylerin kıymetli aileleri ve refakatçilerinin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Doğan, gündelik hayatın görünmeyen yükünü omuzlayan bu büyük sabır ve adanmışlığın, her türlü takdirin üzerinde olduğunu, bu bağlamda engelli bireylerin her daim yanında olan yakınlarına ve refakatçilerine sunulan desteklerin, bu kutsal emeğe duyulan büyük saygının vefa borcu, mütevazı bir karşılığı olduğunu kaydetti.


        Engelliler Haftasının toplumda daha derin farkındalık ve güçlü sorumluluk duygusu kazandırması temennisinde bulunan Doğan, engelli bireylerin ve onların hayat yolculuğunu omuzlayan yakınları ile fedakar refakatçilerine sağlık, huzur, mutluluk ve esenlikler diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

