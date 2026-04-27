Sakarya'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu. Yahyalar Mahallesi 1475 Sokak'taki 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince söndürülen yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi, alt katta hasar oluştu.

