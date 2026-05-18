Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



Erenler, Karasu ve Sapanca'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 59 bin 400 dolu ve 7 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 bin 500 paket kaçak sigara,10 bin boş sigara kutusu ve 21 elektronik sigara ele geçirildi.



Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

