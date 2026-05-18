Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Erenler, Karasu ve Sapanca'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 59 bin 400 dolu ve 7 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 bin 500 paket kaçak sigara,10 bin boş sigara kutusu ve 21 elektronik sigara ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.