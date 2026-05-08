Sakarya'da konveyör bant üretilen fabrikada patlama meydana geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.