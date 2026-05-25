Sakarya'da kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu.



Alandere Mahallesi'nde besicilik yapan Oktay Kaya'ya ait çiftlikteki koyunlar, kurt saldırısına uğradı.



Kaya, gece saatlerinde hareketlilik olduğunu anlayarak çiftliğe geldiklerini belirterek, koyunların kurt saldırısına uğradığını gördüklerini söyledi.



Durumu bildirdikleri yetkililerin gelerek konuyla ilgilendiğini belirten Kaya, "8 koyunumuz telef oldu. Kurban Bayramı arifesinde damızlık koyunlarımızdı. 320 bin lira civarında zararımız var. Maddiyat önemli değil, hayvanlara yazık oldu." diye konuştu.

