Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle denize dökülen Melen Çayı'nın debisi yükseldi. Akarsularla taşınan çamurlu su, Karadeniz'in bir bölümünde renk değişimine neden oldu. Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler dronla görüntülendi.

