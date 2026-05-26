Sakarya'da üniversite öğrencileri cezaevi duvarlarını renklendirdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevi duvarlarını boyadı.



Üniversite öğrencileri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal sorumluluk programı gerçekleştirdi.





Program kapsamında öğrenciler, cezaevinin ortak kullanım alanlarında duvar boyama çalışmaları yaptı, kitaplığı düzenledi.



Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Olgay Karataş, AA muhabirine, hükümlülerin üretken bireyler olarak sosyal hayata ve iş yaşamına adapte olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Bu kapsamda hükümlülere yönelik iş ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlediklerinden bahseden Karataş, "Üniversitemizin gençleri kurumumuza gelerek duvar boyama, hükümlülere konser verme ve kitaplık düzenleme gibi etkinliklerde bulunmuşlardır. Hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamaları, meslek edinmeleri ve topluma faydalı bireyler olarak kurumumuzdan ayrılmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



SAÜ öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan da Adalet Bakanlığı işbirliği kapsamında yürütülen "Gençlik ve Gönüllülük" dersi çerçevesinde öğrencilerle ceza infaz kurumunda çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Şenaslan, bu kapsamda ceza infaz kurumundaki bazı alanların resim çalışmalarıyla boyanmasının yanı sıra müzik dinletileri düzenlendiğini ve kurum kütüphanesine kitap desteği sağlandığını ifade ederek, ayrıca kütüphanenin temizlenmesi ile kitapların düzenlenmesi çalışmalarının da öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.



Ceza infaz kurumunda yürütülen kültürel ve sanatsal etkinliklerin, öğrenciler ile hükümlü bireylerin bir araya gelmesine katkı sunduğunu belirten Şenaslan, bu çalışmaların hükümlülerin topluma yeniden kazandırılma sürecine destek olmayı amaçladığını kaydetti.



Üniversite öğrencileri de programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

