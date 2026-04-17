        Sakarya'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

        Sakarya'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

        Sakarya'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"nı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Kampüs Camisi önünde toplanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları üyeleri ile öğrenciler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını ve İsrail karşıtı dövizleri taşıyıp sloganlar atarak Merkez Kütüphanesi'ne yürüdü.

        Zaman zaman tekbir getiren grup adına konuşan SUBÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslan Çoban, İsrail'in tüm dünyaya rağmen başkaldırdığını belirterek, "Şartlar ne kadar kötü olursa olsun, Gazze'deki görüntü sizi umutsuzluğa düşürmesin. Şuna inanıyorum, Aksa Tufanı süreciyle beraber başlayan şey aslında siyonist rejimin sonunun başlangıcıdır. Buna engel olamayacaklar. Sahaya aldanmayın, Allah'ın izniyle gelişmelerin hepsi siyonistlerin aleyhine devam ediyor. Siyonistler artık dünyanın hiçbir yerinde rahat etmeyecekler, buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Farklı görüşlerin ortak paydada buluşarak yapılan eylemin kıymetli olduğunu dile getiren Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İslam ümmetinin kardeşliği, birliği ve beraberliği için bu tür adımlar atmanız gerekiyor. Her birinizin farklı isimleri, farklı toplulukları var. Belki farklı dünya görüşleriniz var ama Gazze davası için, Filistin davası için, İslam ümmetinin değişik sıkıntıları için rahatlıkla bir araya gelebiliyorsunuz."

        Sakarya Üniversitesi Ortak Akıl Topluluğu adına söz alan Muhammed Ali Cumhur da idam yasasının karşısında durduklarını belirterek, "Aksa Tufanı'nda direniş meşalesini yakan bir avuç mücahit, gün gelecek siyonizmi ve emperyalizmi boğacak. Amerika ve İsrail, şehitlerin kanında bulanacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler ile şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
