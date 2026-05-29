        Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda A.İ. (52) gözaltına alındı.

        Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramalarda, 6 bin 500 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 34 gram sentetik uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde satışında ölçü olarak kullanılan bardak ve kap, şişede kullanılmış sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 23 bin 100 lira ve sahte ehliyet ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

