        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'dan yılın ilk 4 ayında 48 bin araç ihraç edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-nisan aylarında 1 milyar 469 milyon 15 bin dolarlık dış satım yaptı.

        AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ilk 4 ayda üretilen 455 bin 526 taşıtın 304 bin 784'ü yurt dışına gönderildi.

        Söz konusu ihracat pastasında adet bazında yüzde 15,75 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk 4 ayında üretilen 80 bin 871 aracın 48 bin 7'si yurt dışına satıldı.

        Üretilen her 10 araçtan yaklaşık 6'sını yurt dışına gönderen Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre ocak-nisan döneminde adet bazında üretimini 2 bin 66, ihracatını ise 2 bin 465 artırdı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında 72 bin 136 otomobil, 823 midibüs, 541 otobüs, 429 küçük kamyon, 2 kamyonet ve 6 bin 940 traktörden oluşan 80 bin 871 araç üretildi. Böylece kentte günde 673 araç banttan indirildi.

        Kentteki firmalar arasında ocak-nisan döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

        Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 72 bin 136 araçtan 43 bin 483'ünü yurt dışına sattı.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 1795 araç üretti, 517'sini ihraç etti.

        Aynı dönemde 6 bin 940 traktör üreten TürkTraktör, bunların 4 bin 7'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

