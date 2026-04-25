Tekirdağ Valisi Soytürk'ün ağabeyinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün ağabeyi Ali Soytürk'ün cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.



Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden Soytürk'ün (73) cenazesi, Karasu Merkez Camisi'ne getirildi.



Vali Soytürk, burada taziyeleri kabul etti.



Ali Soytürk'ün cenazesi, ikindi vakti Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan namazın ardından Karasu Kuzuluk Mahalle Mezarlığında defnedildi.



Cenazeye, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Alay Hasan Erbağ, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.



Ayrıca cenazeye, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer çelenk gönderdi.



