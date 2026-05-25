16'ıncı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Havza'da sona erdi

Ondokuz Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (OMDAK) tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Havza'da sona erdi.



Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün süren 16’ıncı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü katılımcıların Havza Atatürk Evine ulaşması ile sona erdi.



Yürüyüşe katılan gençler beraberlerinde getirdikleri Türk Bayrağını Havza Atatürk Evinde bulunan Atatürk’ün çalışma odasında Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun’a teslim ettiler.



Katılımcılar daha sonra Havza Atatürk Evini gezdiler.



Yürüyüş hakkında bilgiler veren OMDAK üyesi Hüseyin Batmaz,





“ Öğrencilerimize Atatürk’ümüzün Samsunumuza 19 Mayıs 1919 gelip Kurtuluş ateşini başlattığı güzergahı tanıtmak amacı ile OMDAK olarak bundan 18 yıl önce başlattık. 2 yıl salgın nedeniyle bu yolu yürüyemedik. 16 yıldır bu yolu kesintisiz öğrencilerimiz ile beraber yürüyoruz. Öğrencilerimizde Atatürk’ün düşüncelerini, bağımsızlık ruhunu canlı tutmak amacıyla bu yolu yürümeye devam edeceğiz.” diye konuştu.













