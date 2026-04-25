AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Samsun'da mahalle başkanlarıyla bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim bir mücadele azmimiz var. Bizim bir idealimiz var. Dünyada adaleti yeniden tesis edecek bir davamız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi de bu hedef doğrultusunda gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.



Büyükgümüş, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin küresel gelişmeler karşısında önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.



Dünyada adaletsiz bir düzen kurulmak istenildiğini belirten Büyükgümüş, "İnsanlıktan nasibini almamış zalimce bir düzenin dünyada hüküm sürmesini istiyorlar. Buna karşı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarının umudu olacak, yeryüzünde yeniden adaleti, hakkaniyeti, insana dair ne kadar değer varsa hepsini yüceltecek bir geleceğe ihtiyacımız var. Onun için bu çatı altında siyaset yapıyoruz." diye konuştu.



AK Parti'nin siyaset anlayışının makam ve mevki odaklı olmadığını, dertlerinin seçim kazanıp koltuklara gelmek olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek ve dünyada adaleti tesis etmek istediklerini dile getirdi.



AK Parti'lilerin milletvekili, bakan, belediye başkanı olmak için yola çıkmış bir siyasi hareket olmadığını söyleyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:



"Bizim bir mücadele azmimiz var. Bizim bir idealimiz var. Dünyada adaleti yeniden tesis edecek bir davamız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi de bu hedef doğrultusunda gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim derdimiz Anadolu'nun çeşitli yerlerine demir, çimento serpmek değildir. Her yaptığımız hizmetle, inşa ettiğimiz okulda, yolda, köprüde Anadolu insanının dünyada ne varsa ona ulaşmasını sağlamak ve Türkiye'nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam etmesini amaçlıyoruz. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla ele alıyoruz. Biz altıncı, yedinci olalım değil, yeryüzünde adaletin yeniden hakim olmasını istiyoruz."



Büyükgümüş, "Geçmişte İranlı bazı yöneticiler Suriye, Yemen ve Lübnan'da yanlışlar yaptı ama bugün bunun hesabını sorma vakti değil. Bugün Tahran'da şehit edilen 160 kız çocuğunun hesabını soracağımız bir dünyayı inşa etme vakti. Bunun hesabını soracağız. Bugün değilse yarın, biz görmezsek sonraki nesiller." ifadesini kullandı.



- "Körfez'deki kardeşlerimizin başına gelenler de bizim gönlümüzü yaralıyor"



Müslümanların mezhep ayrılıkları üzerinden karşı karşıya getirilmek istenildiğini belirten Büyükgümüş, "Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz de yok. Biz elhamdülillah Müslümanız. Körfez'deki kardeşlerimizin başına gelenler de bizim gönlümüzü yaralıyor. Siyonizm, Müslümanlar arasındaki güveni zedelemeye çalışıyor. Amaçları, böl, parçala yönet anlayışıyla Müslüman beldeleri teslim almaktır. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan var olduğu müddetçe, onun inançla, gayretle çalışan şu kadroları var olduğu müddetçe asla bunu başaramayacaklar." dedi.



Büyükgümüş, bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha geride kaldığını dile getirerek şunları söyledi:



"Milli Mücadele'nin azmine, bize bıraktığı mirasa yakışır şekilde bu törenleri gerçekleştirdik. Gaziantep'te de gördünüz, mehtere sırtını dönen CHP'liler... Bu milletin mehter diye bir sorunu var mı? Bu memleketin Osmanlı diye bir sorunu var mı? Selçuklu diye bir sorunu var mı? Tarihimizin her yaprağını biz kendimiz için şeref vesikası olarak görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin mehteran bölüğü var. Şimdi o bölük Gaziantep'e bir tören vesilesiyle gitse Türk askerine de mi sırtını dönecekler oradaki CHP yönetimi? Yaşanan bu hadise münferit bir konu değil. Arkasında bir zihniyetin şifrelerini taşıyor. Siyaset milletin sorunlarını çözmek, umut olmak için vardır. Geçmişte bu ülkenin başörtülü ya da değil, böyle bir sorunu oldu mu? Çarşıda, pazarda insanların böyle bir problemi oldu mu? Olmadı. Siyasi partiler milletin sorunlarını çözmek içindir ama CHP farklı. CHP kendi kafasındaki sorunları millete boca etmek için vardır."



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Silivri'ye gittiğini belirten Büyükgümüş, "Her hafta gidiyor. Oradan emirleri, talimatları alıp hafta içinde icra ediyor. 'Bu niye böyle konuştu' dediğimiz bir şey olduğu zaman, hafta içinde yeni bir gelişme olduğu için Silivri'dekine soramadığı için bocalıyor. Haber yaptırmışlar, efendim, gitmiş oraya ziyarette bulunmuş. Uşak Belediye Başkanını ziyaret etmemiş. Yani güya buradaki olayları, gelişmeleri telin ettiğini belirtmek için öyle bir iletişim yürütüyorlar ama gittiği araba, onun hediye ettiği araba. Yani mesele onu ziyaret edip etmemek değil. Zihninde ne taşıdığı, gönlünde ne taşıdığı, ne için siyaset yaptığı meselesi bu. Bu ülkenin tarihiyle sorunları var. Bu memleketin birikimleriyle sorunları var. Bu ülkenin demokratik kültürüyle sorunları var." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da teşkilat çalışmalarının önemine işaret ederek, "Biz Samsun'dan ne kadar güçlü destek verirsek, Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimiz o kadar güçlü olur. Hepimiz kendi görevimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız." dedi.



Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

