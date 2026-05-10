Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.



İlkadım Bowling Salonu'nda iki gün süren Avni Doğan Albayrak Türkiye Bahar Ligi organizasyonu kapsamında düzenlenen şampiyonaya, 5 ilden yaklaşık 30 erkek ve 20 kadın sporcu katıldı.





Turnuvanın son gününde sporcular, "takım final atışlarını" gerçekleştirdi.



Bu sonuçlara göre, Süper Lig erkeklerde Taygun Erkeskin, Süper Lig kadınlarda Gülhanım Birinci, 1. Lig erkeklerde Murat Özmen ve 1. Lig kadınlarda Yağmur Elif Pehlivan birinci oldu.





Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyalarını Birsen'in yanı sıra Bowling Teknik Kurulu Başkanı Ümit Yıldırım, Bowling MHK Başkanı Hale Güngör ve Bowling MHK Üyesi Fikret Dursun, takdim etti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Teknik Kurulu Üyesi Alperen Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte iki gündür Avni Doğan Albayrak Türkiye Bahar Ligi'ni düzenlediklerini anlattı.



Şampiyonanın son gününde sporcuların final karşılaşmaları için sıralama atışlarını yaptığını belirten Birsen, "Beş farklı ilden yaklaşık 30 erkek ve 20 kadın sporcuyla sürdürdüğümüz turnuvanın son günündeyiz. Sporcularımız final karşılaşmaları için son sıralama atışlarını yaptı. Sağlıklı bir turnuva geçirdik." dedi.



Birsen, organizasyonun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini ifade etti.







