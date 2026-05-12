Canik Macera Parkı 19 Mayıs'ta açılacak

Canik Macera Parkı'nın 19 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilere açacağı bildirildi.





Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışa hazırlanan Canik Macera Parkı, dev oyun alanlarıyla donatıldı.





Yürüyüş yolları ve tırmanış alanı bulunan Canik Macera Parkı'nda ayrıca gökyüzüne uzanan ağaçlar arasında yetişkinler ve çocukları için ayrı olmak üzere aktivite bölümleri de yer alıyor.





Ziyaretçilerini 19 Mayıs Salı günü ağırlamaya başlayacak Canik Macera Parkı'nda zipcoaster, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, ip parkurları, yürüyüş parkurları ve gökyüzü merdiveni bulunuyor.





Hasköy Mahallesi Meşe Orman Park içerisinde yer alan Canik Macera Parkı 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkını ilçelerine kazandırdıklarını belirterek, "Dev adrenalin oyun gruplarıyla donattığımız parkımızda ayrıca ailelerimizin doğa ile içi içe vakit geçirebileceği yürüyüş yolları ve aktivite alanları bulunuyor. Heyecanı ve sevinci paylaşacağımız parkımızla hem ilçemiz hem de bölgemiz turizmine katkılar sağlayacağız. Sevinci paylaşmaya, unutulmaz anılara ortak olmaya ve doğayla buluşmaya hemşehrilerimizi, ailelerimizi ve tüm maceraseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







