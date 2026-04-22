Evin bahçesindeki ağaçlar 12 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor

SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesindeki evin bahçesinde yer alan ağaçlarda 12 leylek yuvası bulunuyor.



Baharın gelmesiyle leylekler, soğuk bölgelerden yaz dönemini geçirmek üzere Samsun'a gelmeye başladı.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere bölgedeki binaların çatıları, elektrik direkleri ve ağaçlarda yuva yapan leylekler, yavrularını burada büyüttükten sonra hava soğumaya başlayınca tekrar Afrika'ya doğru kanat çırpmaya başlayacak.



Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Sua Ovalı'nın evinin bahçesinde bulunan ağaçlar da leylek yuvalarına ev sahipliği yapıyor.



Bahçedeki ağaçlarda bulunan 12 yuvada 24 leylek barınıyor. Yuvalarda bulunan yumurtalardan çıkacak yavrularla leylek sayısının 40'ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



- "İş yaparken yanımıza geliyorlar"



Sua Ovalı, AA muhabirine, çocukluk yıllarında bölgede sadece birkaç yuva olduğunu, zamanla bu sayının arttığını söyledi.



Leyleklerin her yıl mart ortalarında gelip eylül ayının ortalarında göç ettiklerini anlatan Ovalı, leyleklerin gelişiyle büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.



Leyleklerin bahçesindeki yuvalarda yavrulamasını büyük sevinçle karşıladıklarını belirten Ovalı, "Gelenler bu manzaraya hayret ediyor. Daha da çoğalsın istiyoruz. İş yaparken yanımıza geliyorlar. İnsanlardan korkmuyorlar. Çok mutlu oluyoruz onlar gelince." dedi.



Ovalı, bahçesindeki ağaçlarda birinde 6 olmak üzere 12 yuva bulunduğuna dikkati çekerek, "Yuvalarda da 24 leylek bulunuyor. Yavrularla birlikte sayıları 48 olacak inşallah. Gelen misafirler fotoğraf çekip sosyal medyaya koyuyor. Burayı gören bir daha geliyor." ifadelerini kullandı.

