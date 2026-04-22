Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Evin bahçesindeki ağaçlar 12 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor

        SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesindeki evin bahçesinde yer alan ağaçlarda 12 leylek yuvası bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın gelmesiyle leylekler, soğuk bölgelerden yaz dönemini geçirmek üzere Samsun'a gelmeye başladı.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere bölgedeki binaların çatıları, elektrik direkleri ve ağaçlarda yuva yapan leylekler, yavrularını burada büyüttükten sonra hava soğumaya başlayınca tekrar Afrika'ya doğru kanat çırpmaya başlayacak.

        Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Sua Ovalı'nın evinin bahçesinde bulunan ağaçlar da leylek yuvalarına ev sahipliği yapıyor.

        Bahçedeki ağaçlarda bulunan 12 yuvada 24 leylek barınıyor. Yuvalarda bulunan yumurtalardan çıkacak yavrularla leylek sayısının 40'ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

        - "İş yaparken yanımıza geliyorlar"

        Sua Ovalı, AA muhabirine, çocukluk yıllarında bölgede sadece birkaç yuva olduğunu, zamanla bu sayının arttığını söyledi.

        Leyleklerin her yıl mart ortalarında gelip eylül ayının ortalarında göç ettiklerini anlatan Ovalı, leyleklerin gelişiyle büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

        Leyleklerin bahçesindeki yuvalarda yavrulamasını büyük sevinçle karşıladıklarını belirten Ovalı, "Gelenler bu manzaraya hayret ediyor. Daha da çoğalsın istiyoruz. İş yaparken yanımıza geliyorlar. İnsanlardan korkmuyorlar. Çok mutlu oluyoruz onlar gelince." dedi.

        Ovalı, bahçesindeki ağaçlarda birinde 6 olmak üzere 12 yuva bulunduğuna dikkati çekerek, "Yuvalarda da 24 leylek bulunuyor. Yavrularla birlikte sayıları 48 olacak inşallah. Gelen misafirler fotoğraf çekip sosyal medyaya koyuyor. Burayı gören bir daha geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
        Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
        Kadın itfaiyeci adayları alevlerle mücadeleye hazırlanıyor
        Kadın itfaiyeci adayları alevlerle mücadeleye hazırlanıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        Samsun'da öğrenci servisi direğe çarptı: 12 yaralı
        Samsun'da öğrenci servisi direğe çarptı: 12 yaralı
        Muz deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı
        Muz deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı
        'Romatolojik hastalıklar, kas ve eklemlerde kalıcı hasar bırakabilir' Romat...
        'Romatolojik hastalıklar, kas ve eklemlerde kalıcı hasar bırakabilir' Romat...