        Havza'da 399 öğrenci sportif yetenek taramasından geçirildi

        Havza'da 399 öğrenci sportif yetenek taramasından geçirildi

        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.04.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Havza'da 399 öğrenci sportif yetenek taramasından geçirildi

        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında üçüncü sınıfta eğitim gören 399 öğrenciye sportif test ve ölçüm yapıldı.

        Tarama testleri ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

        Projenin önemine işaret eden Uzun, "Yapılacak testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek ve yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası başarıların artmasında etkin olacak bir proje." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

