Havza'da Okul Sporları Küçük ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi.



Makbule Yusuf Ölçer Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda oynanan final maçlarında her iki kategoride de 5'er takım mücadele etti.





Turnuvada yıldız kızlar kategorisinde Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu, küçük kızlar kategorisinde ise Vakıfbank Atatürk Ortaokulu birinci oldu.





Birinci olan takımlar, Samsun'da düzenlenecek turnuvada Havza'yı temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okullarda yapılan spor faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirerek, "Burada dereceye giren öğrencilerimiz madalyalarını 23 Nisan’da düzenlenecek törende alacak. Amacımız okullarımızdaki spor faaliyetlerini artırmak ve spora olan ilgiyi çoğaltmak." dedi.



