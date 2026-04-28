Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İlkadım'da bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acem Tekkesi'nde düzenlenen programda, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın, sunum yaptı.

        Programda, bağımlılığın psikososyal ve biyolojik boyutları ele alınırken, özellikle madde ve teknoloji bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

        Kurnaz, "Güvenli parklar" projesi kapsamında 8 parkın emniyet sistemine entegre edildiğini, 9 parkta çalışmaların sürdüğünü, toplamda 30 parkın bu sistemle donatılmasının planlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Benzer Haberler

        Havzalı sporcular bilek güreşi şampiyonasından madalyalarla döndü
        Havzalı sporcular bilek güreşi şampiyonasından madalyalarla döndü
        Canik Belediyesinden çölyak hastalarına "glütensiz gıda" desteği
        Canik Belediyesinden çölyak hastalarına "glütensiz gıda" desteği
        Samsun'da "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek
        Samsun'da "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek
        Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Samsun'da "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşi düzenlendi
        Samsun'da "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşi düzenlendi