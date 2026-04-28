İlkadım'da bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi

İlkadım Belediyesi, Yeşilay Samsun Şubesi ve İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde, "Sağlıklı yaşam için bağımlılıkla mücadelede çok boyutlu yaklaşımlar" programı gerçekleştirildi.



Acem Tekkesi'nde düzenlenen programda, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın, sunum yaptı.



Programda, bağımlılığın psikososyal ve biyolojik boyutları ele alınırken, özellikle madde ve teknoloji bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.



Kurnaz, "Güvenli parklar" projesi kapsamında 8 parkın emniyet sistemine entegre edildiğini, 9 parkta çalışmaların sürdüğünü, toplamda 30 parkın bu sistemle donatılmasının planlandığını kaydetti.

