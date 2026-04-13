Ladik Belediyespor, Kırşehir Yetişen Yıldızlar Spor'u 1-0 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Yetişen Yıldızlar Spor'u 1-0 mağlup etti.



Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı orta hakem Lütfican Arduç, yardımcı hakemler Ayberk Yalçınkaya ve Taner Kıtmır yönetti.



Müsabakada bir de penaltı atışını değerlendiremeyen Ladik Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Emrah Çırak kaydetti.



Rakibini tek golle geçen Ladik Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrılarak önemli bir galibiyet daha elde etti.

