Ladik Belediyespor sahasında Çaycumaspor ile 1-1 berabere kaldı

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup’ta Ladik Belediyespor, Çaycumaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ladik Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eyüp Canıbey orta hakem olarak görev yaparken, yardımcı hakemlikleri Seyitali Köksal, Mehmet Akif Doğrusöz üstlendi. Karşılaşmada Enes Erdem'le 1-0 öne geçen Çaycumaspor'a, ev sahibi Ladik Belediyespor 80. dakikada Anıl Bircan’ın attığı golle cevap verdi. 90 dakika boyunca başka gol olmadı Ladik Belediyespor istediği 1 puanı almayı başardı. Bu sonuçla Ladik Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta Samsun takımları arasında playoffa kalmayı garantiledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.