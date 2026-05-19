MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye gerçeği Türk halkından, Türk milletinden gerekli desteği almaktadır." dedi.





Yalçın, MHP Samsun İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'un tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



19 Mayıs tarihinde il binasının açılmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Yalçın, Aziz Atatürk'ün şehri olan Samsun'da 19 Mayıs nedeniyle bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Terörsüz Türkiye çıkışı ile birlikte çok ciddi manada mesafe aldı. Cumhur İttifakı anlayışı içinde bu gidişatı sağlam adımlarla yürüttüğünü sizlere buradan alenen ifade etmek isterim. Terörsüz Türkiye gerçeği Türk halkından, Türk milletinden gerekli desteği almaktadır. Bu nedenle artık bitme noktasına gelmiş, inşallah son çıkışlarla birlikte de terör belasından ilelebet kurtulmamız sağlanacaktır. Buna inanıyoruz. Bunu inançla birlikte de kongrelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi adım adım dolaşacaklarını belirten Yalçın, "973 ilçede 81 ilde kongrelerimizi gerçekleştirmek üzere Terörsüz Türkiye'ye uyanan bir geleceği selamlayacağız. Bu süreç içinde değerli arkadaşlarımın değişik illerde kendilerine yeni mekanlar bulmak suretiyle fikri, ilmi, siyasi çalışmalarını şekillendirmeleri de bizi memnun etmekte. Bugün de burada bir tanesini hep birlikte idrak edeceğiz." diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ise Samsun'un tarihi öneminden bahsetti.



Samsun'un Cumhuriyet'in başlangıç şehri olduğunu ifade eden Topsakal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tarihimizde milletlerin önemli ve başlangıç şehirleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı da Samsun'dur. O yüzden Samsun'da yapılan her şey kıymetli ve değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de başlangıcı sayılır." dedi.



MHP'nin Türk tarihindeki yerinden bahseden Topsakal, "Milliyetçi Hareket, 57 yıllık bir dava değil elbette. 5 bin yıllık bilinen tarihi ile Türklerin karakterini, Türklerin dünyaya bakışını, Türklerin devlete bakışını, Türklerin millete bakışını anlatan bir dava." değerlendirmesinde bulundu.





MHP İl Başkanı Burhan Mucur da katılımcıları selamladı.



Konuşmaların ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.



